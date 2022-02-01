Бонита Батлер
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Hello, I'm
Bonita Batler
Занимаюсь наращиванием волос уже лет 10 и за это время перепробовала все техники наращивания. И мой выбор остановился на итальянской технике наращивания волос . Отучивших у лучших мастеров в Москве я начала наращивать себе и своим подружкам.
Hello, I'm
Bonita Batler
Занимаюсь наращиванием волос уже лет 10 и за это время перепробовав все техники наращивания мой выбор остановился на итальянской технике.
Hello, I'm
Bonita Batler
Занимаюсь наращиванием волос уже лет 10 и за это время перепробовав все техники наращивания мой выбор остановился на итальянской технике.
Итальянская технология капсульного наращивания волос
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Горячее итальянское наращивание волос сегодня является одной из самых эффективных и востребованных методик. Популярность капсульной технологии объясняется простотой исполнения и блестящими результатами, которых она позволяет добиться: накладные пряди выглядят очень естественно, они абсолютно неотличимы от натуральных волос, так как совпадают с ними и по цвету, и по структуре, не требуют специального ухода и радуют свою обладательницу долгое время.
Итальянский метод наращивания волос по праву считается самым безвредным и наиболее щадящим по сравнению с другими горячими методиками.
Итальянское наращивание волос: длинные и роскошные локоны без труда
Одной из самых популярных методик на сегодняшний день является итальянское наращивание волос. Его востребованность объясняется тем, что результатом проведенной процедуры являются густые, длинные локоны, которые трудно отличить от естественных. К тому же такой способ называют одним из самых безопасных горячих техник наращивания. Но так ли это на самом деле? И кому можно использовать эту методику на себе?
Суть методики
Наращивание волос по итальянской технологии относится к горячему способу, так как в процессе используется инструмент для прогрева специальных кератиновых капсул. Несмотря на то что натуральные пряди подвергаются действию высоких температур, итальянская технология считается одной из самых безопасных.
Особенности процедуры
Горячее итальянское наращивание волос проводится с помощью кератина. Кератин — это белок, который содержится в натуральных волосах, поэтому итальянский кератин для наращивания волос похож на естественный протеин и не вредит локонам. Такие капсулы не причиняют дискомфорта, они незаметны, прочны и удобны в носке.
обо мне
Каждая девушка мечтает о длинных и шикарных волосах, и я не являюсь исключением. Примерно 10 лет назад я начала наращивать волосы. Наращивание делала у разных мастеров, перепробовала все техники и остановилась на итальянской технике горячего наращивания. Однажды я решила попробовать сама, я купила щипцы, кератин, волосы и учебную болванку. Нашла ролик в интернете и решила научиться. Но не тут-то было, после 10 капсул, которые я сделала, а они были ужасны и похожи на бочки, на моих пальцах появились ожоги и волдыри. Я не понимала, почему у меня не получается. Я делаю все так, как показывали на видео. И наконец, я решила пойти к профессионалу и научиться.
На данный момент я знаю все нюансы и особенности по наращиванию волос. Я очень долго наблюдала в Instagram за аккаунтами Алёны Ашмариной и Софии Heirsoff. И когда нужно было выбирать учителя, я написала сначала Алёне. На тот момент она была беременна, и ввиду
ограниченного свободного времени не смогла меня обучать. И мы договорились встретиться с ней через полгода. Тогда я пошла к Софии. Меня поразила атмосфера её салона и, конечно, сама София. Обучение длилось два дня. Она научила меня правильно наращивать пряди, не травмируя пальцы. Безусловно, этого времени было мало, чтобы научиться всему. В этой профессии очень много особенностей, которые необходимо знать.
Два года назад я закончила обучение на технолога промышленного окрашивания. Это специалист, который может окрашивать волосы в любой желаемый цвет. А также производить сложные виды окрашиваний.
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Стоимость
Из чего складывается стоимость наращивания волос?
Волосы
Работа
Качества
Которое зависит от
Длиннее - дороже
Светлее - дороже
Тоньше - дороже
Чем гуще - тем больше
Чем короче Ваша стрижка, тем больше и волос и капсул
Чем красивее и легче в обслуживании волосы, тем они дороже и дольше носятся, тем дороже выглядите вы и меньше тратите денег на обслуживание и замену новых волос.
Из чего складывается стоимость волос
Из чеrо складывается стоимость работы
количества прядей
цвета
Длины
структуры
густоты ваших волос
длины ваших волос
Из чего складывается стоимость наращивания волос?
Волосы
Работа
Качества
Которое зависит от:
Длиннее - дороже
Светлее - дороже
Тоньше - дороже
Чем гуще - тем больше
Чем короче Ваша стрижка, тем больше и волос и капсул
Из чего складывается стоимость волос
Из чеrо складывается стоимость работы
количества прядей
цвета
Длины
структуры
густоты ваших волос
длины ваших волос
Чем красивее и легче в обслуживании волосы, тем они дороже и дольше носятся, тем дороже выглядите вы и меньше тратите денег на обслуживание и замену новых волос.
Контакты
Бонита Батлер
Мастер незаметного наращивания и технолог промышленного окрашивания волос
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