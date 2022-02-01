Бонита Батлер

Каждая девушка мечтает о длинных и шикарных волосах, и я не являюсь исключением. Примерно 10 лет назад я начала наращивать волосы. Наращивание делала у разных мастеров, перепробовала все техники и остановилась на итальянской технике горячего наращивания. Однажды я решила попробовать сама, я купила щипцы, кератин, волосы и учебную болванку. Нашла ролик в интернете и решила научиться. Но не тут-то было, после 10 капсул, которые я сделала, а они были ужасны и похожи на бочки, на моих пальцах появились ожоги и волдыри. Я не понимала, почему у меня не получается. Я делаю все так, как показывали на видео. И наконец, я решила пойти к профессионалу и научиться.
На данный момент я знаю все нюансы и особенности по наращиванию волос. Я очень долго наблюдала в Instagram за аккаунтами Алёны Ашмариной и Софии Heirsoff. И когда нужно было выбирать учителя, я написала сначала Алёне. На тот момент она была беременна, и ввиду
ограниченного свободного времени не смогла меня обучать. И мы договорились встретиться с ней через полгода. Тогда я пошла к Софии. Меня поразила атмосфера её салона и, конечно, сама София. Обучение длилось два дня. Она научила меня правильно наращивать пряди, не травмируя пальцы. Безусловно, этого времени было мало, чтобы научиться всему. В этой профессии очень много особенностей, которые необходимо знать.
Два года назад я закончила обучение на технолога промышленного окрашивания. Это специалист, который может окрашивать волосы в любой желаемый цвет. А также производить сложные виды окрашиваний.